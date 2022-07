ROMA (ITALPRESS) – La bandiera dei Giochi del Mediterraneo consegnata al sindaco di Taranto Rinaldo Melucci nel corso della cerimonia di chiusura dell’edizione di Orano (Algeria) è arrivata in Italia in vista della prossima edizione in programma a Taranto nel 2026. Sul volo speciale Ita Airways hanno viaggiato anche molti atleti che hanno preso parte all’edizione algerina. Ad accogliere l’arrivo della bandiera e della delegazione anche il

presidente del Coni Giovanni Malagò.

