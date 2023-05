“No, assolutamente no, abbiamo già detto che lo stand alone per ora è la cosa che ci aiuterà nel 2023 e 2024 a raggiungere i risultati che abbiamo promesso al mercato”. Così Giuseppe Castagna, Ceo di Banco Bpm, a Il Giornale d’Italia in occasione dell’evento Bain Banking Event, in merito a possibili acquisizioni per l’anno in corso. Nel corso dell’evento “si è parlato soprattutto dell’impatto dell’intelligenza artificiale, del digitale nella modalità che le banche hanno di servizio alla clientela. Il risultato che possiamo condividere – ha aggiunto Castagna – è che questa sia una strada senza ritorno, ovviamente si va avanti soprattutto per la capacità di analizzare i dati in modo sempre più automatizzato, con un grande supporto di quello che è lo scavare nel database, che è enorme nelle banche, ma chiaramente con una fondamentale importanza sempre dell’umano, quindi della capacità dei colleghi di relazionarsi con la clientela, ma forti di una ricerca fatta in modo molto più accurato”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

