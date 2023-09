ROMA (ITALPRESS) – “L’Abi ci ha presentato un documento che certamente approfondiremo e che però non risponde alla piattaforma unitaria delle organizzazioni sindacali, già illustrata durante gli scorsi incontri”. Così il segretario generale Uilca, Fulvio Furlan, al termine dell’incontro che si è svolto oggi con l’Abi e le altre organizzazioni sindacali per il rinnovo del ccnl del credito. “Serve entrare nel merito delle questioni per dare concretezza alla trattativa. La piattaforma sindacale contiene richieste chiare e precise su temi quali salario, occupazione, flessibilità, benessere lavorativo e tutele normative, non a caso esposte seguendo l’articolato del Ccnl. Su queste vogliamo che Abi dia un riscontro puntuale. L’obiettivo resta quello di arrivare quanto prima al rinnovo del Ccnl, per dare garanzie e certezze alle persone e prospettive lungimiranti e di sviluppo al settore del credito, anche rispetto al ruolo centrale che riveste nel Paese. Inoltre – aggiunge Furlan – vogliamo discutere con Abi dell’aumento dei tassi variabili sui mutui e di quanto i fringe benefit stiano pesando sulle lavoratrici e sui lavoratori del settore bancario”.

I prossimi incontri delle organizzazioni sindacali con l’Abi sono stati fissati per le giornate dell’11 e del 12 ottobre.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]