Il boom delle banche online in Italia: quali sono i vantaggi?

Ormai non ci sono più dubbi: le banche online stanno letteralmente spopolando in Italia. Il loro successo, cresciuto enormemente durante la pandemia, non accenna ad esaurirsi. Al contrario, sono sempre di più gli italiani che scelgono di aprire un conto corrente online piuttosto che passare attraverso i canali tradizionali. D’altronde, i vantaggi offerti dalle banche online sono parecchi e possono fare una grande differenza.

Vediamo allora nel dettaglio per quali ragioni al giorno d’oggi vale la pena scegliere una banca online piuttosto che aprire un conto presso un istituto di credito tradizionale e quali sono gli effettivi vantaggi da considerare.

# Aprire il conto corrente in soli 5 minuti

Il primo vantaggio delle banche online è che permettono di aprire un conto corrente in soli 5 minuti, evitando inutili perdite di tempo presso gli sportelli bancari del territorio. La procedura è spesso semplicissima e sicura: per la verifica dell’identità vengono generalmente utilizzati lo SPID oppure la webcam.

# Conto corrente azzerabile: risparmio economico

La banca online migliore del momento dal punto di vista economico è Banca Widiba, che non a caso è tra le più consigliate in questi ultimi anni. La sua particolarità è che propone offerte molto interessanti, che consentono di risparmiare sulle spese del conto. Ad esempio: chi ha meno di 30 anni ha uno sconto di 3 euro sul canone mensile, chi sceglie di accreditare lo stipendio ha uno sconto di 1 euro e via dicendo.

# Avere il conto corrente sempre a portata di smartphone

Un altro vantaggio delle banche online è che offrono ai clienti delle applicazioni per smartphone attraverso le quali è possibile gestire interamente il proprio conto corrente e le varie operazioni. Si tratta di un dettaglio che fa la differenza, specialmente al giorno d’oggi visto che il tempo a disposizione è sempre limitato e si è spesso in mobilità.

# Effettuare bonifici in tutta comodità

Effettuare bonifici, ricariche telefoniche e pagamenti vari è semplicissimo per chi ha un conto corrente presso una banca online. Ogni operazione può essere effettuata in qualsiasi momento, in tutta comodità, semplicemente accedendo alla propria area riservata.

# Possibilità di rivolgersi ad uno sportello fisico (solo alcune banche online)

L’unico svantaggio di alcune banche online sta nel servizio clienti, che in molti sentono troppo distante. Non avere la possibilità di parlare fisicamente con un operatore può rivelarsi alquanto problematico in determinate occasioni. Bisogna però considerare che le migliori banche online, come Banca Widiba ad esempio, offrono la possibilità ai propri clienti di rivolgersi anche agli sportelli fisici in caso di necessità. Questo è un plus che fa la differenza e che rende il servizio nettamente più efficiente, affidabile ed apprezzato.

# Servizio clienti online

Un ultimo vantaggio delle banche online è il servizio clienti, disponibile spesso anche in giorni ed orari differenti rispetto agli sportelli fisici.