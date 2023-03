Banche, Messina “Sistema italiano solido, non va messo in discussione”

"Non è che perché fallisce una banca, mal gestita e mal controllata, negli Stati Uniti o un'altra banca in Europa, che era sotto l'attenzione di tutti e che aveva delle condizioni problematiche, possiamo mettere in discussione la solidità e la sicurezza del sistema bancario europeo e soprattutto del sistema bancario italiano". Lo ha detto l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. xm4/trl/gsl