ROMA (ITALPRESS) – Si rafforza la presenza di Banca Mediolanum a Roma con l’inaugurazione del nuovo ufficio dei consulenti finanziari, il Family Banker Office di Via Veneto, 76. Al taglio del nastro del tredicesimo ufficio in città, erano presenti le autorità locali civili e religiose; il presidente di Banca Mediolanum, Giovanni Pirovano; il Regional Manager della banca, Costante Turchi e il manager territoriale Roberto Di Filippo alla guida del nuovo ufficio.

“La nuova apertura – spiega la nota – si inserisce nella volontà da parte di Banca Mediolanum di investire ulteriormente nella regione attraverso una nuova presenza concreta che sia di riferimento per i risparmiatori. L’obiettivo è offrire loro una consulenza finanziaria mirata a valorizzare il risparmio e il patrimonio delle famiglie, con l’attenzione che da sempre la banca rivolge alle persone e ai loro progetti di vita. Un’attenzione analoga è rivolta anche alle eccellenze imprenditoriali della città e della regione alle quali la banca offre un approccio integrato di servizio, funzionale al loro sviluppo”.

La Banca opera nella provincia di Roma con 24 uffici e 363 consulenti finanziari, mentre nella regione Lazio è presente con 33 uffici e 463 consulenti finanziari.

