Banca Mediolanum, a Roma un nuovo Family Banker Office

Inaugurato a Roma un nuovo Family Banker Office di Banca Mediolanum. Si trova in via Ufente, all'angolo con Corso Trieste. Presenti al taglio del nastro, il presidente di Banca Mediolanum, Giovanni Pirovano e il Regional Manager per il Centro-Sud della banca, Costante Turchi. xc4/abr/gtr