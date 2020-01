BANCA IFIS PRESENTA IL NUOVO PIANO STRATEGICO

Il Cda di Banca Ifis ha approvato il Piano Strategico 2020/2022, il cui principale obiettivo è aumentare l’utile sostenibile per migliorare ulteriormente la solidità patrimoniale, consentire il finanziamento della crescita del business e l’attrattiva remunerazione degli azionisti attraverso la distribuzione dei dividendi. L’utile d’esercizio al 2022 è previsto in aumento fino a 147 milioni, con un ROTE dell’8,9% a fine Piano. L’utile sostenibile presenta una crescita ambiziosa ed è stimato in aumento da 82 milioni del 2019 a 142 milioni del 2022. I ricavi sono attesi in crescita sia nella divisione non perfoming loans, grazie dall’acquisto di 8,5 miliardi (valore nominale) di nuovi crediti NPL, sia nella divisione Commercial e Corporate Banking in virtù dell’aumento delle erogazioni che saranno sostenute da un nuovo modello di copertura del mercato, da una maggiore integrazione tra le business unit e da importanti investimenti in digitalizzazione e marketing. I costi operativi sono previsti sostanzialmente stabili nell’arco del triennio 2020/22 nonostante i significativi investimenti in IT, digitalizzazione e marketing, grazie a un attento monitoraggio e al miglioramento dell’efficienza. Il numero dei dipendenti, stimato a fine 2022 in 1.688 unità, riflette le dinamiche di un naturale turnover per cui sono state previste 67 uscite tramite l’utilizzo del fondo di solidarietà ma soprattutto 190 nuove assunzioni di giovani capaci e dinamici. Il miglioramento della qualità dell’attivo, attraverso la riduzione dei crediti deteriorati da 654 milioni nel 2019 a 496 milioni nel 2022, riflette il rafforzamento del processo di gestione del rischio di credito in sede di erogazione, gestione e monitoraggio del credito e di recupero delle posizioni non performing, la riduzione del rischio di concentrazione e la dismissione di crediti NPL, prevalentemente di derivazione ex Gruppo Interbanca. Nel triennio 2020-2022 sono previsti nel mercato 84 miliardi di nuove cessioni di crediti in sofferenza, di cui circa 20 miliardi di NPL unsecured. Del totale transazioni il 70% è atteso sul mercato primario e il 30% nel mercato secondario che sarà alimentato dalle cessioni organizzate dai veicoli di cartolarizzazione, compresi quelli che hanno beneficiato della garanzia pubblica (GACS) e che intendono migliorare la generazione di cassa. La strategia di Banca IFIS nel medio termine è orientata a continuare ad acquisire portafogli di crediti unsecured partecipando attivamente a tutti i processi sul mercato, ampliando progressivamente le caratteristiche dei portafogli in sofferenza, oggetto di acquisizione, al segmento secured e corporate ed efficientando continuamente il processo di recupero dei crediti deteriorati. Tra il 2020 e il 2022 Banca IFIS stima 8,5 miliardi di nuovi acquisti di NPL in termini di valore nominale per un investimento complessivo di circa 0,8 miliardi. Lo sviluppo dell’attività di servicing per conto terzi sarà selettivo e riservato ad alcune nicchie di mercato. Le masse in gestione sono attese in crescita a quota 9,1 miliardi nel 2022. Il Piano Industriale prevede la riduzione del cost/income dal 56% del 20193 al 52% del 2022, da conseguire anche attraverso il contenimento dei costi operativi.

“Il nuovo Piano conferma il ruolo di Banca Ifis quale banca specializzata a sostegno dell’economia reale che ha come obiettivo prioritario quello di generare un utile d’esercizio crescente e sostenibile attraverso la sostituzione della componente finanziaria derivante dalla PPA con utile ricorrente ‘industriale’ continuando, nel contempo, a distribuire valore ai suoi azionisti”, ha sottolineato Luciano Colombini, Ad di Banca Ifis, nel corso della presentazione del Piano strategico. “Oggi presentiamo un Piano industriale in continuità con i core business della banca. Un Piano che esprime la massima trasparenza nei confronti del mercato e porterà Banca Ifis a un impegno ancora maggiore nei prossimi anni per cogliere tutte le opportunità nel rispetto degli obiettivi dichiarati”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).