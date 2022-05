Banca Generali presenta il progetto “It’s Padel Time”

Lorenzo Di Giovanni ed Emily Stellato, campioni di padel, sono i due nuovi ambassador per Banca Generali Private che ha lanciato, a Milano, "It's Padel Time". Il progetto prevede, fra l'altro, un tour in 9 tappe per portare il padel in giro per l'Italia. col/gm/gtr