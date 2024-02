PALERMO (ITALPRESS) – Duecento ragazzi delle scuole di Palermo a lezione di sostenibilità. E’ successo giovedì 16 e venerdì 17 febbraio all’Iti Vittorio Emanuele III e all’Iss Einaudi Pareto grazie a Banca Generali che, con Enzo Ruini, Sales Manager strategico per la sostenibilità della private bank, ha iniziato un vero e proprio tour nelle scuole italiane all’insegna della sensibilizzazione verso l’ambiente, il sociale e la nuova governance.

Il progetto riguarda complessivamente circa 3.500 studenti di 15 istituti superiori di tutta Italia. Il percorso didattico, tenuto dagli esperti della private bank grazie all’accordo col Centro Elis, si snoda lungo lo Stivale nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole del Piemonte, del Veneto, della Toscana e di altre regioni italiane per chiudere in Calabria, a Cosenza.

Il viaggio della banca nei temi Esg si inserisce nel contesto più ampio del progetto BG4SDG’S realizzato in tandem con il noto fotografo Stefano Guindani (un reportage fotografico, un docufilm di Emanuele Imbucci, mostre itineranti, un libro. Tutti a sfondo green) che si è posto l’obiettivo di sensibilizzare sui Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite e di evidenziare le criticità di determinati target ambientali, così come le opportunità grazie all’innovazione e alle capacità dell’uomo di superarne gli ostacoli.

Un mattoncino via l’altro ora i temi della sostenibilità arriveranno anche sui banchi degli studenti grazie all’ accordo siglato con Elis, realtà dedita alla formazione dei ragazzi al lavoro, che promuove lo sviluppo e l’innovazione in collaborazione con enti di formazione, aziende, università, centri di ricerca e istituzioni.

L’iniziativa ha avuto l’imprimatur del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) con il riconoscimento agli studenti delle ore dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

Fonte foto: Banca Generali

