MILANO (ITALPRESS) – Un nuovo centro dedicato alla formazione e all’innovazione nel private banking. Banca Generali ha presentato a Milano il suo BG Training&Innovation Hub. Un punto di riferimento per i private banker di Banca Generali per confrontarsi con l’evoluzione dei servizi di consulenza, advisory e sviluppare nuove soluzioni negli investimenti insieme ai partner nell’asset management.

A fare gli onori di casa l’amministratore delegato della banca del leone, Gian Maria Mossa, affiancato dall’assessore alla Trasformazione Digitale del Comune di Milano, Roberta Cocco, dalla Coo di Microsoft, Barbara Cominelli, e dall’Amministratore delegato di Datrix, Fabrizio Milano d’Aragona.

Con quattro sale, divise su due piani, l’Innovation Hub coinvolgerà oltre 2 mila professionisti della rete di Banca Generali impegnati a rotazione in un ricco palinsesto di proposte di formazione per un totale di quasi 2 mila ore: qui si svolgeranno più di 250 iniziative ogni anno, passeranno almeno 5 mila persone, con un focus sulla tecnologia di circa trenta corsi.

“La nostra mission – ha spiegato Mossa – è che ci siano persone di fiducia ad accompagnare i clienti nei loro progetti di vita. L’unica soluzione è il professionista a cui deve essere garantita tanta formazione, tanta condivisione e tanto confronto. Per questo, accanto alla nostra piattaforma digitale, abbiamo voluto affiancare un luogo fisico, un luogo vero. Con questo Hub abbiamo voluto creare un luogo dedicato, non solo alla formazione delle competenze ma soprattutto alla condivisione e al confronto delle esperienze con tutti i partner che arricchiscono ogni giorno gli strumenti e la nostra offerta alla clientela”.

(ITALPRESS).