Il Consiglio di Amministrazione di Banca del Piemonte ha deliberato l’acquisizione di altre 200 quote del Capitale di Banca d’Italia con un investimento di 5 milioni di euro; la partecipazione complessiva al capitale della Banca d’Italia passa quindi a 400 quote per un investimento di 10 milioni di euro. L’operazione è stata effettuata oggi; i venditori sono Intesa Sanpaolo per 117 quote, UniCredit per 62 quote, Generali Italia per 21 quote.

“Banca del Piemonte – si legge in una nota – è una delle banche più patrimonializzate in Europa, con un Common Equity Tier 1 consolidato del 15,8%, questa forza patrimoniale consente tra l’altro selettivi investimenti con un orizzonte di medio lungo termine”.

