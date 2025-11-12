Un bambino di 2 anni muore soffocato in un asilo nido nell’Aretino

FIRENZE (ITALPRESS) – Un bambino di 2 anni è morto questa mattina in un asilo nido a Soci, frazione di Bibbiena (Arezzo). Da chiarire ancora la dinamica dell’accaduto, da una prima ricostruzione il bambino si sarebbe impigliato con il giubbotto a un albero durante un momento di gioco all’aperto. Il personale scolastico si è accorto di quanto stava accadendo e ha dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso Pegaso, ma ogni tentativo di rianimare il piccolo è stato vano. Presenti anche i Carabinieri che hanno avviato da subito le indagini. L’area è stata transennata per consentire i rilievi.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).