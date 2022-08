Bambini e adolescenti, ecco come prevenire gli incidenti

L'abitazione quando si è più piccoli, la strada quando si cresce. Sono gli ambienti in cui bambini e adolescenti possono incappare in incidenti e infortuni, a volte anche gravi. "Gli incidenti che si verificano più frequentemente in età pediatrica e adolescenziale sono di due tipologie: quelli domestici sono più frequenti tra i bambini sotto i 5 anni, mentre nell'età adolescenziale prevalgono gli incidenti stradali", spiega all'Italpress Vincenzo Restivo, ricercatore dell’Università di Palermo. abr/gtr/