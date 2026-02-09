Bambina di due anni morta in casa a Bordighera, indagini dei Carabinieri

GENOVA (ITALPRESS) – Una bambina di due anni è morta a Bordighera, nel Ponente ligure, nella casa in cui viveva con la famiglia. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno tentato di rianimarla, ma per la piccola, già in arresto cardiocircolatorio, non c’è stato nulla da fare. Sull’episodio indagano i carabinieri. La Procura di Imperia ha disposto l’autopsia sulla salma per chiarire le cause della morte. Secondo quanto accertato finora, la madre avrebbe riferito ai militari di una caduta dalle scale nella giornata di ieri. Sul corpo della bimba sono stati trovati lividi compatibili col racconto della donna, ma al momento non si esclude alcuna ipotesi.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).