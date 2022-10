PALERMO (ITALPRESS) – “Già l’anno scorso abbiamo avuto un campionato stupendo, quest’anno stiamo superando tutti i record: in termini di spettatori, di audience, di interesse e di crescita di questo prodotto, sia a livello tecnico-sportivo sia tecnologico. Le gare si vedono in oltre 38 paesi, abbiamo investito molto sulla qualità televisiva”. Così il presidente della Lega B, Mauro Balata, presente a Torretta, il luogo dove sorgerà il nuovo centro sportivo del Palermo. “La Serie B è un vero laboratorio, un punto di riferimento che dovrebbe servire a far crescere tutto il sistema calcistico italiano”, ha aggiunto Balata. Il numero uno della seconda serie italiana si è anche soffermato sulla riforma del calcio: “Il progetto di riforma che fu presentato ad agosto 2021 dal presidente Gravina lo abbiamo preso e portato agli organi di Lega e approvato all’unanimità – ha sottolineato Balata -. Sapevamo che quella era una base, una proposta, che però arrivava dal presidente federale. Aspettiamo con urgenza e anche impazienza che tutti gli altri attori della riforma ci dicano la loro opinione. Secondo me questa riforma va fatta, è una cosa imprescindibile, perchè dopo 30-40 anni questo sistema, sia dal punto di vista della sostenibilità, dell’ordinamento dei campionati, della governance politica del calcio, va rivisto, ammodernato è reso più competitivo rispetto agli altri sistemi europei”, ha concluso il presidente della Lega di Serie B.

– foto Image –

(ITALPRESS).

