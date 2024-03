ROMA (ITALPRESS) – Trentadue giocatori italiani su 32 – cambi compresi – al Tombolato per Cittadella-Modena (gara di serie B in programma oggi), undici convocati che militano in serie B nell’Under 20. E ancora, Lucca e Folorunsho, cresciuti e valorizzati nella serie cadetta, chiamati da Spalletti per la tournee della Nazionale negli Stati Uniti. È stato un weekend in cui gli obiettivi di crescita dei giovani e degli italiani della Lega B ha avuto un punto di approdo importante. “Siamo molto soddisfatti di questi risultati” le parole all’Italpress del presidente della Lega di serie B Mauro Balata. “La nostra volontà e il nostro lavoro nella difesa del calcio italiano continuano a portare frutti. È qui la vera Champions che entusiasma centinaia di migliaia di tifosi del nostro Paese. Difenderemo sempre i

nostri campionati dall’arrivo di mega competizioni europee”.

-foto Image –

(ITALPRESS).