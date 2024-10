PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – “Non ho mai vinto su questo circuito, ma ricordo di aver avuto una buona chance in Moto3. In Moto2, invece, nei due anni, è stato un disastro. Lo scorso anno ci sono andato molto vicino. Proverò a vincere ovviamente senza correre rischi eccessivi: abbiamo il potenziale per arrivare primi”. Queste le parole di Francesco Bagnaia, nel corso della conferenza stampa piloti del Gran Premio d’Australia, sul circuito di Phillip Island. “La cosa più importante sarà capire che pneumatici montare in base alle sessioni di prova e alle condizioni meteo. Ricordo che già l’anno scorso eravamo al limite. E’ un circuito difficile da interpretare, anche se l’asfalto sarà certamente meglio dell’anno scorso. Domani dovrebbe piovere, mentre sabato e domenica dovrebbe esserci molto vento”. In merito alla lotta mondiale, il pilota di Chivasso ha dichiarato: “Non è obbligatorio essere primo in classifica già al termine di questo weekend. Un qualsiasi risultato non sarà comunque decisivo e sono certo che io e Martin ci giocheremo il titolo fino a Valencia. Quest’anno lui è stato più costante di me ed è stato quasi sempre davanti in classifica. Penso che Jorge sia molto cresciuto in termini di consapevolezza e sa che può sempre vincere”. Bagnaia ha poi chiuso alla possibilità di ricevere qualche aiuto in più da Ducati rispetto a Martin, essendo nel team factory: “Secondo me, se avessero voluto aiutarmi, lo avrebbero fatto a Misano. Dall’Igna è stato sempre molto chiaro sin dal mio arrivo in Ducati. “Tutti i team hanno pari possibilità e io e Martin abbiamo lo stesso pacchetto”. Infine, sugli altri rivali in pista: “Le battaglie tra Marquez e Bastianini sono sempre emozionanti ed entrambi sono abbastanza forti per lottare con noi. Acosta in Giappone è stato competitivo tutto il weekend e non me l’aspettavo”.

