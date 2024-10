Backhaus e Cipolloni campioni italiani di surf da onda

ISOLA ROSSA (ITALPRESS) - Victoria Backhaus e Lorenzo Cipolloni: sono loro i nuovi campioni italiani di surf da onda. I due atleti hanno conquistato il tricolore al Marinedda Surf Open, l’assoluto di shortboard Open della FISSW, la Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard presieduta da Claudio Ponzani. Sulle onde potenti della spiaggia di Isola Rossa, in Sardegna, è andata in scena una competizione radicale, con frangenti che hanno superato i due metri d’altezza. Tra gli uomini, il verdetto è arrivato dopo una finale al cardiopalma: il 19enne romano Lorenzo Cipolloni, campione italiano under 16 nel 2021, ha vinto battendo il sardo Matteo Calatri. Terzo un altro giovanissimo, il 17enne Federico Melis. A causa della penalità, Ian Catanzariti finisce quarto nonostante il miglior punteggio tra le due onde. Mare più morbido e cielo soleggiato per la gara femminile, dominata Victoria Backhaus: la milanese, classe 2006, ha vinto su Chiara Cuppone migliorando così il suo secondo posto agli Assoluti ottenuto l’anno scorso. Terza la 16enne Diana Giorgi. mc/gtr (Fonte video: FISSW)