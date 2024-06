“L’esito elettorale europeo invoca la necessità di un’inversione di rotta nelle politiche comunitarie in particolare sul Green Deal. Ecco perché, nell’augurare un buon lavoro a tutti gli eurodeputati italiani eletti, auspichiamo che si adoperino, sin da subito, per rivedere la direttiva Case Green, i cui obiettivi virtuosi, ad oggi, per le caratteristiche del nostro patrimonio immobiliare, sono oggettivamente impossibili da raggiungere”. Così Gian Battista Baccarini, presidente della Fiaip.

(ITALPRESS).

