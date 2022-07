ROMA (ITALPRESS) – Negli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico è avvenuta, nei giorni scorsi, la consegna della spilla d’oro della Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) da parte del Presidente Nazionale, Gian Battista Baccarini, al Viceministro dello Sviluppo Economico Gilberto Pichetto Fratin.

La spilla d’oro è un prestigioso riconoscimento che viene conferito solo in occasione di eventi celebrativi della Federazione, che, in questo caso, corrisponde al compimento del 45esimo anno dalla nascita della Fiaip, e consegnato esclusivamente a personalità del mondo politico, istituzionale, associativo, che abbiano dimostrato con azioni concrete una particolare attenzione verso il mondo dell’immobiliare e delle imprese della filiera.

“La Federazione è stata convintamente unanime nel voler riconoscere questo premio, che ha un valore molto speciale per la nostra Associazione, al Viceministro Gilberto Pichetto Fratin – dichiara il Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale Fiaip – per l’intensa attività svolta per la crescita professionale e industriale delle Agenzie Immobiliari”.

“Sono onorato di questo riconoscimento e sono onorato di riceverlo soprattutto in un momento così delicato per le famiglie e per i tanti giovani italiani. Come MISE – commenta Gilberto Pichetto Fratin, Viceministro allo Sviluppo Economico – siamo impegnati in progetti che possano avere un impatto positivo sulle persone e sul territorio, e quando le azioni di governo intercettano concretamente i bisogni reali dei nostri interlocutori è per me motivo di orgoglio”.

