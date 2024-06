La decisione di ieri della Bce di ridurre di 25 punti base il costo del denaro – osserva la Fiaip -, produrrà effetti sui portafogli delle famiglie italiane e agevolerà la concessione di mutui, da sempre fondamentali per favorire l’accesso alla casa. “Una decisione attesa con l’auspicio che sia solo l’inizio di un percorso di riduzione dei tassi, che accogliamo con favore non solo perché, siamo certi, faciliterà l’accesso al credito agevolando in particolare gli acquisti della prima casa ma, soprattutto, perché inietterà fiducia nella comunità e nel mercato, con conseguenti ricadute positive per l’intero sistema economico, sociale e occupazionale”, dichiara Gian Battista Baccarini, presidente della Fiaip.

