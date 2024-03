La conferma di Francesco Alfonso alla Presidenza dell’Oam, Organismo agenti e mediatori creditizi viene salutata con favore dalla Fiaip per una scelta di competenza e professionalità che vede eletti, dal Consiglio ristretto delle associazioni rappresentative di agenti e mediatori partecipanti alla Fondazione Oam, insieme al presidente i componenti del Comitato di gestione Luciano Ciampi e Clodia Vurro, oltre a Giuseppe Crescenti e Maurizio Benincasa. Eletti anche i componenti del Collegio sindacale presieduto da Alberto Incollingo con i componenti effettivi Massimo Caratelli, Barbara Ricciardi, Barbara Guglielmetti e Alessandro Pasqua Zeccolella “Francesco Alfonso è una figura di altissimo prestigio e grandi capacità che viene da una lunga carriera in Banca d’Italia, oltre ad aver svolto importanti incarichi istituzionali”, dichiara Gian Battista Baccarini, presidente della Fiaip.

“Saprà sostenere, come ha già fatto in passato, l’innovazione del settore della mediazione creditizia, incrementare il numero degli iscritti all’Organismo agenti e mediatori e promuovere sempre più la figura degli intermediari del credito presso i consumatori. Esprimiamo ad Alfonso felicitazioni per il prestigioso incarico, formulando al presidente i migliori auguri di buon lavoro”, conclude Baccarini.

(ITALPRESS).

– Foto: Italpress –

