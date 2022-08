ROMA (ITALPRESS) – Un successo senza precedenti per l’Italia dello sci nautico agli Europei junior che si sono chiusi ieri a Ioannina, in Grecia. Fra slalom, figure e salto la spedizione azzurra raccoglie tre ori di squadra e 6 individuali, 7 argenti e 8 bronzi. I giovani italiani sono stati grandiosi, hanno conquistato il gradino più alto del podio del team under 14 davanti a Ucraina e Francia, del team under 17 precedendo Francia e Austria e l’oro delle due classifiche combinate, la Coppa Ellenica (under 14+under 17), a spese di Francia e Ucraina. A livello individuale, fra gli U14, due ori (slalom e figure) e un bronzo (combinata) per Salvatore Martorana, oro (combinata) e argento (figure) per Giorgia Cuffaro, argento (combinata) e bronzo (slalom) per Giada Presicci, bronzo per Giuseppe Acquaviva e Antonia Di Raimo (entrambi figure) e per Michela Graham (salto). Fra gli U17, invece, tris d’oro per Ninamaria Mezzetti (figure, salto e combinata), tre argenti (slalom, figure e combinata) e un bronzo (salto) per Vincenzo Marino, due argenti (figure e combinata) per Margherita Serafica e due bronzi (slalom e figure) per Vittoria Saracco. Tanti, poi, hanno raggiunto il quarto o il quinto posto, sfiorando il podio, e tutti si sono battuti al massimo e sono entrati in finale, almeno in una specialità. “Dopo il successo ai Mondiali Wakeboard e gli splendidi risultati ottenuti negli Europei Piedi Nudi – esulta il presidente della Fisw, Luciano Serafica – questa pioggia di medaglie provenienti dai giovani dello sci nautico discipline classiche conferma che i nostri atleti sono sul tetto d’ Europa e del Mondo in tutte le discipline. E’ un risultato enorme mai raggiunto prima: il nostro vivaio è ricco e validissimo e i tecnici italiani sono tra i più preparati al mondo. Queste medaglie sono la ricompensa per il gran lavoro fatto negli anni. Questi giovani talenti significano il nostro futuro”.

