ROMA (ITALPRESS) – Sono da ieri in Serbia fiorettiste e sciabolatori Under 20 che debutteranno domani ai Campionati Europei Cadetti e Giovani di Novi Sad 2022. La kermesse continentale, in programma fino al 7 marzo, torna a due anni di distanza dall’edizione di Porec, che precedette di pochi giorni lo stop forzato dell’attività agonistica a causa della pandemia che portò al lockdown.

Nel 2020 in Croazia gli azzurrini vinsero 18 medaglie e 24 mesi dopo finalmente per Under 20 e Under 17 arriva il momento di tornare in pedana per una manifestazione che assegna “titoli” internazionali. Il programma degli Europei di Novi Sad sarà aperto dalla categoria Giovani, protagonista dei primi cinque giorni di gare, i successivi cinque saranno invece riservati ai Cadetti.

I primi atleti a partire ieri, e che debutteranno domani nella giornata d’apertura della manifestazione, sono stati gli Under 20 del fioretto femminile, dunque Giulia Amore, Irene Bertini, Carlotta Ferrari e Matilde Molinari, e della sciabola maschile, Giorgio Marciano, Emanuele Nardella, Lorenzo Ottaviani e Pietro Torre.

Li seguiranno oggi, per essere poi in pedana domenica 27, i fiorettisti Jacopo Bonato, Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi e Tommaso Martini, insieme alle spadiste Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis e Vittoria Siletti.

Il programma delle competizioni individuali Giovani sarà poi chiuso lunedì 28 febbraio dalla spada maschile, che vede convocati Filippo Armaleo, Matteo Galassi, Simone Mencarelli ed Enrico Piatti, e dalla sciabola femminile con Carlotta Fusetti, Manuela Spica, Lucia Stefanello e Mariella Viale.

Nei due giorni successivi – 1 e 2 marzo – spazio alle prove a squadre Under 20, mentre il 3 marzo inizierà il programma delle gare individuali Cadetti che vedrà debuttare le fiorettiste Beatrice Pia Maria Bibite, Greta Collini, Sofia Giordani e Matilde Molinari (una dei tre atleti impegnati prima tra gli Under 20 e poi tra gli Under 17), assieme agli sciabolatori Antonio Aruta, Davide Cicchetti, Edoardo Reale e Marco Stigliano.

Il 4 marzo sarà il turno del fioretto maschile, dove a rappresentare il tricolore ci saranno Mattia De Cristofaro, Matteo Iacomoni, Francesco Spampinato e Andrea Zanardo, e della spada femminile con Allegra Cristofoletto, Eleonora Orso, Elisa Treglia e Federica Zogno.

Ultime prove individuali Cadetti il 5 marzo: toccherà alle sciabolatrici Elisabetta Borrelli, Martina Giancola, Maria Clementina Polli e Mariella Viale, anche quest’ultima “raddoppierà” gli impegni dopo aver già partecipato alle gare Under 20, come Matteo Galassi che sarà in pedana pure tra gli spadisti Under 17 insieme a Fabio Mastromarino, Giacomo Patrick Pietrobelli, Jacopo Rizzi.

Le ultime due giornate – del 6 e 7 marzo – saranno invece dedicate alle competizioni a squadre dei Cadetti.

L’Italia agli Europei di Novi Sad, dove già da oggi sarà presente il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, avrà due consiglieri federali come capi delegazione, Sebastiano Manzoni per la spedizione Under 20 e Alberto Ancarani per gli Under 17. Gli staff tecnici che guideranno gli azzurrini su delega dei responsabili d’arma saranno così composti: Francesca Bortolozzi, Giuseppe Pierucci, Stefano Barrera e Maria Elena Proietti Mosca per il fioretto; Paolo Zanobini, Mario Renzulli, Adalberto Tassinari e Francesco Leonardi per la spada; Tommaso Dentico e Sorin Radoi per la sciabola.

Al fianco degli atleti italiani in Serbia anche il medico Daniele Delre, i fisioterapisti Tiziano Preziosi Standoli e Beatrice Taffelli, i tecnici delle armi Salvatore Migliore ed Eugenio Castellano e in rappresentanza della Segreteria federale Giorgia Caloro.

(ITALPRESS).

