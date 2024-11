ROMA (ITALPRESS) – Il debutto del fioretto a Tunisi e la seconda uscita per la spada a Vancouver, con complessivamente 48 azzurri pronti a salire in pedana. Da giovedì 21 a domenica 24 novembre la scherma italiana sarà impegnata tra Tunisia e Canada in un lungo weekend di Coppa del Mondo che vedrà fiorettiste e fiorettisti del commissario tecnico Stefano Cerioni all’esordio nel nuovo quadriennio olimpico, mentre le spadiste e gli spadisti guidati dal ct Dario Chiadò proveranno a confermare le eccellenti indicazioni arrivate dal battesimo stagionale vissuto a inizio mese nelle tappe di Fujairah e Berna. Trasferta a Tunisi per il fioretto femminile e maschile: giovedì 21 e venerdì 22 novembre spazio a gironi e turni preliminari prima per le donne e poi per gli uomini; sabato 23 il clou con i tabelloni principali delle due gare individuali sino alle fasi finali previste dalle ore 17.30; domenica 24 le competizioni a squadre, i cui assalti per l’oro sono fissati con inizio alle ore 18. Le 12 azzurre protagoniste della prova individuale femminile saranno Giulia Amore, Martina Batini, Irene Bertini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini. Altrettanti i fiorettisti per la gara maschile che vedrà impegnati Guillaume Bianchi, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Giuseppe Franzoni, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Martini, Federico Pistorio e Damiano Rosatelli. Per le competizioni a squadre, al femminile il ct Cerioni ha indicato capitan Arianna Errigo, Martina Favaretto, Elena Tangherlini e Anna Cristino, mentre al maschile il due volte medagliato olimpico Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi e Giulio Lombardi ma per entrambe le formazioni gli assetti definitivi saranno decisi sul luogo di gara. Tappa intercontinentale per la spada. Dopo i brillanti esordi di Fujairah per le donne e Berna per gli uomini, il gruppo del ct Dario Chiadò si riunirà a Vancouver dove giovedì e venerdì saranno dedicati alle qualificazioni prima femminili e poi maschili, mentre sabato si vivrà la giornata clou delle due prove individuali e domenica le gare a squadre. In Canada voleranno 12 spadiste: Alessandra Bozza, Alice Clerici, Gaia Caforio, Allegra Cristofoletto, Nicol Foietta, Federica Isola, la vincitrice della prima prova stagionale Sara Kowalczyk, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis, l’olimpionica Giulia Rizzi (argento al debutto negli Emirati Arabi), Vittoria Siletti e Gaia Traditi. Stesso numero per gli spadisti che saranno Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Giacomo Paolini (secondo all’esordio a Berna), Enrico Piatti e Jacopo Rizzi. Per le gare a squadre, il quartetto femminile sarà formato da Gaia Caforio, Federica Isola, Roberta Marzani e Gaia Traditi; nella competizione maschile invece spazio a Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani ed Enrico Piatti.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

