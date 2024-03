PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La medaglia di bronzo della squadra azzurra di sciabola maschile brilla nella seconda giornata dei Campionati Europei di scherma paralimpica Parigi 2024. Edoardo Giordan, Matteo Dei Rossi e Gianmarco Paolucci hanno conquistato il terzo posto, portando l’Italia nel medagliere a quota quattro podi. Quinta posizione, invece, per la formazione di spada femminile. Gli sciabolatori Edoardo Giordan, Matteo Dei Rossi e Gianmarco Paolucci, in qualità di formazione testa di serie numero 1, hanno saltato il turno dei quarti di finale per diritto di ranking e in semifinale hanno lottato punto a punto con l’Ucraina, che ha prevalso per 45-41. Dirottati alla finale per il bronzo, gli azzurri del Commissario tecnico Marco Ciari (con lui il maestro Antongiulio Stella) hanno comandato sin dal principio contro la Germania, imponendosi 45-32 e mettendosi al collo un meritatissimo bronzo. “Ci confermiamo da anni tra le migliori squadre d’Europa e del Mondo. Il problema alla carrozzina avuto dal nostro capitano Edo Giordan ci ha un pò condizionato in semifinale, ma sappiamo di aver dato tutto e siamo stati poi bravi a ricompattarci e a vincere il match per il podio”, ha detto Gianmarco Paolucci. Quinto posto per l’Italia delle spadiste. La neo campionessa continentale Rossana Pasquino, Julia Markowska, Sofia Brunati e Alessia Biagini si sono fermate ai quarti di finale contro l’Ucraina che ha vinto 45-31 lasciando ai piedi del podio la squadra azzurra delle spadiste che ha comunque dato battaglia, considerando anche che il team guidato dal ct Francesco Martinelli (affiancato dal maestro Antonio Iannaccone) schierava tre atlete su quattro della categoria B. Domani, nella terza giornata degli Europei Paralimpici di Parigi 2024, in programma cinque prove individuali con in pedana le specialità del fioretto maschile e della sciabola femminile. In gara alle 10 del mattino i fiorettisti Matteo Betti ed Emanuele Lambertini nella categoria A e tra le sciabolatrici B Rossana Pasquino e Julia Markowska. Dalle 13.30 le competizioni di fioretto categoria B con Marco Cima e Michele Massa e categoria C cui parteciperanno Leonardo Rigo e William Russo. Infine la sciabola femminile A con Andreea Mogos e Loredana Trigilia.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]