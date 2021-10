ROMA (ITALPRESS) – Si radunerà da domani, lunedì 4, e fino all’8 ottobre la Nazionale di sciabola femminile agli ordini del nuovo responsabile d’arma Luigi Tarantino. Sede del ritiro sarà Cascia (Pg), dove 19 sciabolatrici azzurre lavoreranno per la prima volta con il neo commissario tecnico e il suo staff. All’allenamento collegiale in Umbria sono state convocate Giulia Arpino, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Beatrice Dalla Vecchia, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Michela Landi, Lucia Lucarini, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Lucia Stefanello, Benedetta Taricco, Irene Vecchi, Maddalena Vestidello e Mariella Viale. Nello staff con il ct Tarantino lavoreranno i tecnici Benedetto Buenza, Alessandro Di Agostino, Andrea Terenzio e Nicola Zanotti, insieme ai preparatori atletici Valentina Cipriani e Giuseppe Di Bonito. A supporto delle azzurre ci saranno anche il medico Riccardo Capitani, i fisioterapisti Andrea Giannattasio, Felice Picariello e Stefano Vandini e il tecnico delle armi Pasquale Santacroce. Nei prossimi giorni, sempre sotto la guida di Tarantino, si riunirà anche la Nazionale di sciabola maschile in vista del debutto stagionale in Coppa del Mondo previsto, sia per gli uomini che per le donne, a metà novembre con il GP FIE di Orleans. Fissati anche i primi appuntamenti per le altre armi: dall’8 al 12 ottobre la spada azzurra maschile e femminile lavorerà al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia con il nuovo ct Dario Chiadò, mentre uomini e donne del fioretto, diretti dal neo commissario tecnico Stefano Cerioni, si ritroveranno dal 17 al 22 ottobre presso il CPO dell’Acqua Acetosa a Roma.

(ITALPRESS).