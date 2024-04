RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – L’ottava giornata di gare dei Mondiali Cadetti e Giovani di Riyadh 2024 regala altre due medaglie per l’Italia, entrambe nella sciabola femminile under 17: è argento per Francesca Romana Lentini e bronzo per Vittoria Mocci. Arrivano così i primi due podi anche per la sciabola con la spedizione azzurrina che sale nel medagliere a quota 11 (due ori, quattro argenti e cinque bronzi). Nella gara maschile si ferma ad un passo dal podio Massimo Sibillo, che avrebbe potuto rendere eccezionale una giornata già speciale per il gruppo guidato dal CT Nicola Zanotti. Il percorso delle due sciabolatrici italiane, nel tabellone ad eliminazione diretta, è iniziato nel turno da 64 con Francesca Romana Lentini che ha superato 15-11 la thailandese Wongthongsri e Vitoria Mocci la turca Ozgonul 15-4. Nel turno delle 32 successo all’ultima stoccata per la sciabolatrice del Club Scherma Roma contro la romena Geatara 15-14 mentre la portacolori dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco per 15-4 si è imposta sulla polacca Siwek. Due match conclusi sul 15-10 hanno permesso a Lentini e Mocci di entrare nei quarti di finale rispettivamente contro l’atleta neutrale Sidzelnikava e la turca Duvan. Lentini, classe 2008, ha conquistato il podio grazie all’ultima stoccata contro la canadese Xiao 15-14 dopo un match molto emozionante mentre Mocci, nata nel 2009 e dunque al primo anno da Cadetta, ha avuto la meglio sulla cinese Pan (ieri iridata tra le Giovani) 15-12 garantendosi la medaglia iridata come la compagna di squadra. Stop per Mocci in semifinale con il punteggio di 15-10 contro l’ungherese Csonka mentre la Lentini si è conquistata un posto in finale grazie al 15-13 contro l’uzbeka Jaksybaeva. Proprio la magiara Csonka, vincendo 15-10 l’ultimo atto, ha decretato l’argento di Francesca Lentini, alla quale resta la consapevolezza di un’altra gara strepitosa dopo il terzo posto degli Europei di Napoli, proprio come Vittoria Mocci che brilla di bronzo al Mondiale a poco più di un mese di distanza dal titolo continentale. In gara anche Benedetta Stangoni che ha chiuso 33^. Nella prova maschile si è fermata a poche stoccate dal podio la prova di Massimo Sibillo. Lo sciabolatore campano nei primi due match della giornata ha avuto la meglio sul malese Lee 15-9 e poi sull’indiano Arlan con il punteggio di 15-7. Il napoletano classe 2007 negli ottavi di finale ha superato il romeno Macovei grazie ad un guizzo nell’ultima stoccata vincendo l’incontro 15-14. Lo stop nei quarti per Sibillo contro il giapponese Kawahara 15-9 chiudendo così al 9° posto. Nella stessa prova si è fermato negli ottavi di finale il campione europeo Leonardo Reale che è stato sconfitto dall’uzbeko Urakboev 15-12. Cinquantottesimo posto per Valerio Reale. Domani la nona e ultima giornata di gare dei Mondiali Cadetti e Giovani di Riyadh. In pedana le due prove a squadre di sciabola Under 20. L’Italia salirà in pedana con la squadra maschile composta da Edoardo Cantini, Francesco Pagano, Edoardo Reale, Marco Stigliano che entrerà in gara alle ore 9.15 (orario italiano) contro l’Iraq. Il quartetto al femminile, con (Alessandra Nicolai, Maria Clementina Polli, Manuela Spica, Mariella Viale farà il suo esordio contro le Filippine alle ore 8.30.

