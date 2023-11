SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – L’Italtennis femminile ha battuto 2-0 la Slovenia nelle semifinali delle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals che si stanno disputando sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia. Nel primo singolare Martina Trevisan, n.43 WTA, ha battuto per 7-6(6) 6-3, in due ore e venti minuti di partita, Kaja Juvan, n.104 del ranking, dopo aver annullato un set-point nel tie-break del primo parziale. Quindi Jasmine Paolini, n.30 WTA, ha superato per 6-2 4-6 6-3, in due ore e un minuto, Tamara Zidansek, n.100 del ranking, firmando il successo tricolore. Cancellato il doppio, diventato irrilevante ai fini dello score. Per l’Italia è la sesta finale della sua storia, la prima dal 2013 quando poi vinse il suo quarto trofeo battendo la Russia a Cagliari. “E’ un sogno partito da lontano che oggi si realizza – le parole della ct Tathiana Garbin – Dietro questo risultato c’è tanto lavoro da parte di tutto il team e della Federazione. Sono orgogliosissima delle mie ragazze che hanno fatto qualcosa di straordinario: devono essere fiere per questo. Domani sarà un altro giorno e proveremo a divertirci. Per me è davvero una emozione grandissima. Ed è un insegnamento per i giovani che vogliono tutto e subito. Ci vuole invece lungimiranza: queste ragazze hanno costruito nel tempo la loro carriera e lo hanno fatto nel migliore dei modi. Il pubblico qui e fantastico: noi siamo un pòspagnole, loro sono un pò italiani. Però non ci si accontenta mai: domani sarà comunque una partita difficilissima ma noi scenderemo in campo per vincere”.

