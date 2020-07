PALERMO (ITALPRESS) – “Sulla sicurezza della Falcone e di altre scuole di Palermo siamo intervenuti, metteremo degli impianti di video sorveglianza”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, nel corso della sua visita all’ICS Giovanni Falcone di Palermo, nel quartiere ZEN. “Per questo ringrazio moltissimo la questura e la prefettura per il lavoro che stiamo facendo insieme. La scuola non si piega. Offendere la scuola significa offendere lo Stato è questo noi non permetteremo che accada. La scuola è baluardo di legalità, socialità e quindi baluardo dello Stato. Gli impianti di video sorveglianza con monitoraggi continui da parte delle forze dell’ordine spero possano dare una mano alla dirigente scolastica della Falcone ed a tutti i nostri studenti che hanno il diritto di non abbandonare i quartieri in cui sono nati e di avere una scuola di qualità” ha concluso.

“In Sicilia come le altre parti d’Italia

stiamo facendo dei tavoli regionali con tutti gli attori che si

occupano di scuola per capire le esigenze in termini di arredi e

organico di ogni singola realtà ha continuato Azzolina che ha annunciato: “Difficoltà ad acquistare libri di testo? Abbiamo attivato un bando PON da 236 milioni di euro”.

