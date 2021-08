ROMA (ITALPRESS) – Mancano sei giorni al via dei Giochi Paralimpici di Tokyo, con la cerimonia di apertura che si svolgerà il 24 agosto e che vedrà già la scherma protagonista con la portabandiera Bebe Vio che, accompagnata dal nuotatore Federico Morlacchi, farà sventolare il tricolore e guiderà la delegazione italiana più numerosa della storia con 115 atleti al via. Tra di loro otto saranno gli schermidori che prenderanno parte alla rassegna a cinque cerchi, guidati dai i responsabili d’arma Marco Ciari (sciabola), Francesco Martinelli (spada) e Simone Vanni (fioretto). “Ci avviciniamo all’atteso evento delle Paralimpiadi consapevoli di avere una delegazione nutrita e competitiva – ha dichiarato il Presidente della Federazione italiana Scherma Paolo Azzi – con ragazze e ragazzi che hanno meritamente conquistato il diritto a partecipare alla competizione più ambita e che, dopo la qualificazione, hanno lavorato duramente, con i rispettivi responsabili d’arma e lo staff tecnico, per presentarsi al massimo delle loro potenzialità nonostante lo stop dell’attività internazionale a causa dell’emergenza sanitaria. Sarà un’emozione speciale – ha aggiunto il numero uno della Fis – vedere Bebe Vio rappresentare il nostro Paese come portabandiera e poi giocarci tutte le nostre chance con otto azzurri in pedana. Il nostro gruppo paralimpico, che sta rifinendo in questi giorni la preparazione nel ritiro di Sendai, ha tutte le carte in regola per dimostrare quei valori che ormai da anni vedono l’Italia protagonista in ogni gara, in giro per il mondo”.

Il programma della scherma comincerà mercoledì 25 agosto. Sulle pedane del padiglione B dell’impianto fieristico “Makuhari Messe”, che ha già ospitato le gare degli atleti olimpici, si inizierà nella prima giornata con gli assalti di sciabola maschile e femminile e per l’Italia ci saranno Edoardo Giordan, Andreea Mogos, Rossana Pasquino e Loredana Trigilia. Il 26 agosto sarà la volta della spada maschile e femminile con Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini e Rossana Pasquino. Venerdì 27 agosto spazio alle prime gare a squadre di spada, con la compagine azzurra in gara al maschile con Marco Cima, Edoardo Giordan ed Emanuele Lambertini. Il giorno dopo farà l’esordio ai Giochi Paralimpici il fioretto con Matteo Betti, Marco Cima, Emanuele Lambertini nella gara maschile e Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Bebe Vio, in quella femminile. Il programma della scherma si concluderà domenica 29 agosto con le prove a squadre di fioretto, dove l’Italia schiera il suo team femminile con Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Bebe Vio, che cinque anni fa a Rio 2016 conquistò la medaglia di bronzo.

