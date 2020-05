MILANO (ITALPRESS) – La chiave delle ripresa economica è la sostenibilità: più investimenti verso l’ambiente, più efficienza energetica, mantenendo alta l’attenzione verso il Green New Deal. Ne sono convinte grandi aziende italiane che hanno partecipato all’Axpo Energy Forum organizzato in versione digitale da Axpo Italia e dedicato all’analisi del mercato e alla ripartenza dell’Italia post pandemia. In particolare, secondo l’83% del campione composto da 100 grandi aziende italiane, per il rilancio industriale occorre investire maggiormente in progetti dedicati alla salvaguardia dell’ambiente, che riducano le emissioni Co2 o l’utilizzo della plastica e che favoriscano maggiormente la digitalizzazione dei processi e dei sistemi. Occorrono però anche politiche governative adeguate e più investimenti pubblici che incentivino le rinnovabili (67%). In questo scenario, per garantire uno sviluppo sostenibile, secondo l’83% degli intervistati, occorre mantenere alto il focus sul Green New Deal da 1 miliardo deciso a livello europeo prima della pandemia perchè alla base della ripartenza post Covid-19. E ancora. Efficienza energetica e generazione di un mix energetico più sostenibile e diversificato, insieme a una trasformazione digitale sono i servizi maggiormente richiesti da parte delle imprese (92%) alle aziende energetiche per essere maggiormente competitive. Il 58% del campione è fortemente convinto che la crescita delle energie rinnovabili attraverso i long-term corporate PPA (Power Purchase Agreement tra un produttore da fonte rinnovabile e un consumatore) possa comunque spingere gli investimenti nel settore anche senza incentivi. Sul fronte economico, a causa delle misure restrittive imposte per arginare l’emergenza Coronavirus, il 10% delle imprese ritiene che non avrà alcuna perdita di fatturato, mentre il 72% delle imprese ha stimato cali inferiori al 20%. Per l’80% del campione, la fase recessiva durerà almeno un anno e mezzo. “E’ molto difficile riuscire a quantificare esattamente quali saranno le conseguenze sull’economia della pandemia Covid-19 che stiamo vivendo. Una crisi che incide anche sul settore energetico investendo diversi aspetti del nostro lavoro. Ma alcuni elementi sono chiari: c’è grande voglia di ripartire subito e bene, investendo prima di tutto su nuove modalità che portano in primo piano la sostenibilità e la salvaguardia ambientale”, ha sottolineato Simone Demarchi, Ad di Axpo Italia.

“E’ probabile che la pandemia apra una stagione di riforme dovute alla volontà di limitare il verificarsi di alcuni fattori di rischio, dovuti alla globalizzazione, che hanno permesso al Covid-19 di causare una pandemia. Di certo, un importante ruolo verrà giocato dalla sostenibilità sempre più prioritaria per lo sviluppo industriale così come emerso dalla nostra ricerca”, ha aggiunto Salvatore Pinto, presidente di Axpo Italia.

(ITALPRESS).