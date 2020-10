Giorno 23 ottobre, alle ore 9,30, in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, si terrà il Convegno sul tema “20 anni dello statuto dei diritti del contribuente. E’ il tempo della riforma tributaria?” organizzato dall’Uncat e dalle Camere siciliane insieme all’Assessorato per l’Economia della Regione Siciliana. A venti anni dall’entrata in vigore dello Statuto dei Diritti del contribuente ci si interroga sui tempi di una riforma tributaria che appare sempre più urgente. Dopo i saluti di Gaetano Armao, Vice Presidente della Regione Siciliana, Antonio Damascelli Presidente Uncat, Daniele Vitello, Presidente Cat Agrigento e Giuseppe Sapienza, Presidente Cat Catania, interverranno: Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Francesco Tundo, Docente di Diritto Tributario dell’Università di Bologna, Benedetto Mineo, Dirigente Generale dell’Assessorato per l’Economia delle Regione Siciliana, Renato Torrisi, Vice Presidente Uncat e Andrea Parlato, Decano dei Tributaristi Italiani. Introdurrà l’incontro Angelo Cuva, Docente di Diritto Tributario dell’Università di Palermo e Vice Presidente Uncat. Modera Marino Longoni, Direttore di Italia Oggi Sette. L’evento è accreditato per la formazione professionale degli Avvocati e dei Dottori commercialisti ed esperti contabili.