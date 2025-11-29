CAGLIARI (ITALPRESS) – La Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, interviene sulla procedura relativa all’impianto FER previsto nelle vicinanze del sito UNESCO di Putifigari, accogliendo con favore l’avvio da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del procedimento di annullamento della Valutazione di Impatto Ambientale. La direzione generale del MASE ha infatti avviato la procedura di annullamento del Decreto VIA n. 585 del 3 ottobre 2025, dopo che il parere tecnico della Soprintendenza nazionale speciale per il PNRR è stato annullato perché basato su criteri sbagliati. Le aree di tutela erano state calcolate in modo non conforme alla normativa, con gravi conseguenze sull’intero procedimento e pregiudizio per il bene archeologico riconosciuto dall’Unesco.

“La tutela del nostro patrimonio non è negoziabile”, afferma la Presidente Todde. “Senza trasparenza e rispetto delle procedure, la Sardegna dice no. Ora il parere dovrà essere rivisto, e questo modifica radicalmente il quadro istruttorio”. La Regione ribadisce la propria posizione in vista delle prossime decisioni del Governo: “Nessun progetto che minacci il nostro patrimonio ambientale e culturale sarà accettato. Su questo saremo inflessibili”. La Presidente conclude sottolineando l’impegno istituzionale della Giunta: “Io, la mia Giunta e l’intera Regione Sardegna saremo sempre intransigenti nella difesa della nostra identità. Il paesaggio è un bene pubblico da proteggere, oggi e per le generazioni future”.

