MILANO (ITALPRESS) – Aveva in casa circa 70 chilogrammi di cocaina, 200 grammi di hashish e oltre 170 mila euro in contanti. È quanto hanno trovato gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano, che hanno arrestato un uomo di 41 anni, di origine albanese, nell’ambito di un’indagine sul traffico di stupefacenti nell’hinterland milanese e nella provincia di Monza.

L’operazione è scattata nel pomeriggio del 5 settembre, quando gli investigatori hanno individuato il 41enne, ritenuto attivo nel contesto dello spaccio, alla guida di una Jeep Renegade. L’uomo è stato controllato in un parcheggio a Bernareggio, in provincia di Monza Brianza. Gli accertamenti sono stati poi estesi all’abitazione nella sua disponibilità, dove, all’interno di alcune borse custodite in camera da letto, sono stati scoperti la droga e il denaro.

Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati anche due telefoni cellulari e alcuni beni di valore, tra cui un Rolex e un bracciale, sulla cui provenienza sono in corso ulteriori accertamenti.

Il 41enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, con l’aggravante dell’ingente quantità, e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.

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-Foto screenshot video Polizia di Stato-

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