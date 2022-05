Autostrade, Tomasi “Con Wonders valorizziamo patrimonio Italia”

"Come azienda connettiamo una parte importantissima del Paese, abbiamo più di 800 milioni di utenti che entrano ogni anno nella nostra rete". Così l'Ad di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, nel corso della presentazione del progetto "Wonders. Scopri l'Italia delle meraviglie" di Autostrade per l'Italia. xb1/sat/mrv