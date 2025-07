Autostrade per l’Italia e Polizia insieme per la guida sicura in Emilia-Romagna

BOLOGNA (ITALPRESS) – Riparte dall’Emilia-Romagna, nell’area di servizio “La Pioppa Ovest” lungo l’A14 Bologna-Taranto, l’iniziativa congiunta di Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato per sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza stradale e promuovere comportamenti corretti alla guida. Il programma, che ogni estate accompagna partenze e rientri dalle vacanze, farà tappa sabato 2 agosto in occasione del primo fine settimana caratterizzato da intensi flussi di traffico legati all’esodo estivo.

Dalle 9 del mattino – si legge in una nota – la Polizia Stradale, che sarà presente con il Pullman Azzurro con 6 operatori, e personale di Autostrade per l’Italia saranno a disposizione degli utenti in transito per fornire consigli utili su sicurezza e viabilità e per distribuire dei piccoli gadget. All’interno dell’area ristoro sarà allestito un punto di incontro nel locale SafetyPoint, dove saranno promosse attività interattive rivolte ai viaggiatori, “per sensibilizzare sui rischi legati alla distrazione, all’uso delle cinture, fino al rispetto dei limiti di velocità e della distanza di sicurezza”.

Con l’ausilio di visori specifici, sarà inoltre possibile “sperimentare in sicurezza gli effetti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti”. Inoltre, sarà presente il personale ANPAS per fornire assistenza medica ed eseguire gratuitamente, su richiesta, misurazioni di pressione e saturazione dell’ossigeno, oltre a eventuali interventi di primo soccorso.

Dopo la tappa emiliana, l’iniziativa proseguirà sabato 9 agosto nel Lazio, presso l’area di servizio “Casilina Ovest” (A1), per poi concludersi con il controesodo nelle aree “Casilina Est” sabato 23 agosto e “Tevere Est” sabato tra 30 agosto, tra Attigliano e Orvieto. Questa iniziativa si affianca alla campagna di sensibilizzazione “La libertà è movimento, in sicurezza” promossa da Autostrade per l’Italia in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Polizia di Stato.

L’obiettivo, si legge ancora, “è sensibilizzare i viaggiatori sull’importanza del rispetto delle regole stradali, in particolare in prossimità di un’area di cantiere e in presenza di persone al lavoro: dall’attenzione alla segnaletica, al rispetto della distanza di sicurezza e dei limiti di velocità”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)