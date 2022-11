Autostrade lancia un piano di trasformazione digitale

"Autostrade per l'Italia sta lavorando alla creazione di un grande polo tecnologico per affrontare il tema dell'innovazione nell'ambito delle infrastrutture stradali: per questo vogliamo lanciare un piano di trasformazione digitale". Lo ha detto Domenico Zagari, Program Manager del programma Mercury di Autostrade per l'Italia, all'Italpress. fsc/gtr