Autostrade dello Stato, Cozzoli “Innovazione e sicurezza guidano il nostro modello”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Le infrastrutture non possono più essere considerate elementi statici, ma sistemi dinamici, capaci di percepire, apprendere e reagire. È qui che entra in gioco il modello di sviluppo di Autostrade dello Stato, fondato su tre direttrici fondamentali: innovazione al servizio della sicurezza, innovazione al servizio della sostenibilità e centralità dell’utente, protagonista di un’esperienza di viaggio connessa e personalizzata”. Così Vito Cozzoli, Amministratore delegato di Autostrade dello Stato, durante il suo intervento in occasione del forum “Autostrade del futuro. New technologies, sustainability and toll collection between Italy and Europe” presso il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università Federico II di Napoli.

“Questi principi – ha continuato Cozzoli – trovano concretezza nel nostro Programma triennale di interventi innovativi 2025-2027, sostenuto dal MIT. Vogliamo dare il nostro contributo per costruire questa visione con competenza e responsabilità nei confronti del Paese. L’innovazione ci consente di ripensare il ruolo stesso delle infrastrutture nella società. Per questo abbiamo sviluppato la nostra piattaforma integrata Strive, basata su dati, intelligenza artificiale e cloud”.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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