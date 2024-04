ROMA (ITALPRESS) – “Sull’autonomia differenziata sono stati fatti passi in avanti grazie ad Antonio Tajani e a Forza Italia. Ora dobbiamo evitare che questo tema diventi una bandiera da sventolare da parte di qualche alleato durante la campagna per le Europee. Non si può approvare una riforma così importante sull’onda della fretta pre-elettorale. Sulla definizione dei Lep servono attenzione e riflessione”. Così il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato Schifani, nell’intervento di apertura del Consiglio nazionale azzurro a Roma. “Noi siamo per la competizione. Il Sud non chiede prebende con il cappello in mano, ma non si può pretendere che ciò che non funziona da decenni cambi con la bacchetta magica. E non si possono sottrarre risorse al Sud che ne ha più bisogno”, ha concluso.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).