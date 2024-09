NAPOLI (ITALPRESS) -“Consegnate le firme per il referendum contro l’autonomia differenziata. Raccolta di firme record in Campania. C’è una sensibilità che è andata crescendo nel nostro Paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania durante la diretta Facebook riguardo il punto settimanale sui principali fatti di rilievo nazionale e le iniziative del governo regionale per imprese, cittadini e famiglie.

“Sensibilità – ha proseguito il governatore – che è andata crescendo nel nostro Paese. Abbiamo fatto controinformazione. Abbiamo spiegato agli amici del Nord le ragioni della raccolta firme e trovato grande sensibilità e condivisione. Noi in Campania non siamo interessati a guerre di religione, non siamo per alimentare il conflitto tra nord e sud, siamo per l’unità d’Italia e per modernizzare l’Italia. Quando diciamo ‘nò all’autonomia non è per mantenere la situazione bloccata. L’Italia è una palude burocratica, bisogna modernizzare il Paese. La linea che abbiamo indicato è la linea burocrazia zero. Eliminiamo I passaggi burocratici che fanno perdere tempo”.

