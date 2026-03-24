Automotive, Unrae “Per tornare a crescere servono certezze”

MILANO (ITALPRESS) - Il mercato dell’auto in Italia resta fragile: immatricolazioni a rilento e un divario ancora pesante rispetto ai livelli pre-pandemia. In un’intervista all’Italpress, il presidente dell'Unrae - l'Associazione che rappresenta le case automobilistiche estere che operano in Italia - Roberto Pietrantonio legge i numeri e spiega perché, a suo avviso, la crisi è diventata strutturale e cosa sta cambiando nelle scelte dei consumatori. abr/sat/azn