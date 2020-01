AUTO PIOMBA SU PEDONI IN ALTO ADIGE, 6 MORTI

Sei persone sono morte e 11 sono rimaste ferite, dopo essere state travolte da un’auto in Trentino Alto Adige, a Lutago, frazione del comune di Valle Aurina, in provincia di Bolzano. Quattro degli undici feriti sono in gravi condizioni. Per loro la prognosi è riservata. L’incidente si è verificato la notte scorsa intorno all’1,20.

“L’investitore è in stato di arresto – afferma Alessandro Coassin, Comandante dei Carabinieri di Bolzano a SkyTg24 – quattro feriti sono in imminente pericolo di vita”.