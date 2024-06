Auto, il mercato dell’usato cresce anche a maggio

ROMA (ITALPRESS) - Segno più anche a maggio per il mercato dell'usato in Italia. I passaggi di proprietà delle autovetture hanno registrato un aumento del 7,7 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso. I veicoli di seconda mano continuano a godere di maggiori consensi rispetto al mercato del nuovo: per ogni 100 auto da immatricolare, lo scorso mese ne sono state vendute 193 usate. In rialzo anche i passaggi di motocicli, che a maggio hanno registrato un incremento del 6 per cento annuo. Nella scelta delle alimentazioni le preferenze dei consumatori sono ricadute in maggioranza sui carburanti tradizionali, gasolio e benzina, mentre la quota di mercato delle vetture usate ibride a benzina si è attestata, in crescita, al 7,6 per cento. Le auto elettriche di seconda mano, seppure in crescita, non superano ancora lo 0,7 per cento di quota. Nelle minivolture si confermano saldamente in cima alla classifica le diesel, mentre l'incidenza delle alimentazioni ibride a benzina continua a superare quella delle bifuel benzina/gpl. col3/fsc/gtr