Auto diesel Euro 5, Stefani “Partito l’iter per il via libera alla circolazione in Veneto”

VENEZIA (ITALPRESS) – “È inaccettabile impedire a tanti veneti di recarsi al lavoro o accompagnare i figli a scuola solo perché non possono permettersi l’acquisto di un’auto nuova. Per questo abbiamo avviato l’iter per sospendere il blocco delle auto diesel Euro 5, previsto dall’1 ottobre 2026″ annuncia il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, commentando l’approvazione da parte della Giunta regionale, avvenuta venerdì scorso, di una delibera che introduce interventi legati all’applicazione delle norme nazionali sulla qualità dell’aria e alle limitazioni della circolazione stradale.

Il provvedimento dà attuazione al decreto-legge n. 73 del 2025 e passa ora all’esame del Consiglio regionale, chiamato a proseguire l’iter legislativo. “Domani la Seconda Commissione consiliare esaminerà il provvedimento. Una volta ottenuto il via libera, il testo potrebbe arrivare in Consiglio già nei primi giorni di settembre per la ratifica definitiva – insiste Stefani -. L’ambiente in cui viviamo va difeso con forza, ma anche con ragionevolezza, e i costi della transizione ecologica non possono essere a carico delle famiglie e dei lavoratori. Per questo abbiamo studiato una serie di soluzioni alternative che consentano di scongiurare il blocco dei veicoli diesel Euro 5, pur tutelando la qualità dell’aria che respiriamo. L’idea è di affiancare alcune misure compensative al provvedimento di cancellazione del blocco. Secondo le stime – spiega il presidente – gli effetti sull’ambiente sarebbero persino superiori a quelli attesi dallo stop dei mezzi”.

Le misure allo studio potrebbero prevedere anche l’anticipazione del bando per la trasformazione dei veicoli diesel Euro 5 in Dual Fuel e, in caso di allerta PM10 arancione o rossa, il ricorso allo smart working a favore dei dipendenti degli enti pubblici, eccetto coloro che esercitano funzioni da svolgere necessariamente in presenza.

“Ringrazio sin da ora la Giunta e i consiglieri regionali chiamati a esprimersi su questo tema – conclude Stefani -. Ai veneti voglio assicurare che la Regione è al fianco di famiglie, partite IVA e lavoratori. E non lascerà a piedi nessuno”.

Secondo quanto previsto, il blocco avrebbe dovuto riguardare tutti i veicoli diesel Euro 5 nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nei relativi agglomerati, con effetti diretti su almeno 150.000 veicoli.

– Foto Ipa Agency –

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