VENEZIA (ITALPRESS) – Una mostra che rappresenta quanto l’arte, con i suoi diversi linguaggi, sappia superare le barriere sociali promuovendo una forte inclusione sociale. Questo l’obiettivo dell’esposizione “Uniti nell’arte – Mostra di arte atipica”, inaugurata questa mattina dall’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini negli spazi degli Archivi della Misericordia nell’ambito delle iniziative per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, che si è celebrata ieri 2 aprile.

Protagonisti co le loro opere Riccardo Meneguzzi, giovane con disturbi dello spettro autistico, e l’artista locale Michele Molin, promotore con l’associazione Red Carpet For All dell’iniziativa.

“Una mostra sorprendente – ha commentato l’assessore Venturini – i colori che Riccardo usa per le sue opere sono forti e decisi e dalle sue pennellate si percepisce subito il suo amore per Venezia e per la natura. Un ringraziamento a Red Carpet For All e ad ArtEvents, che ha messo a disposizione gli spazi, per questa iniziativa che coniuga arte e inclusione sociale. Questi ragazzi sono davvero straordinari”. Questa mattina ha visitato la mostra anche il consigliere delegato ai Rapporti con le isole Alessandro Scarpa “Marta”: “Un ringraziamento a Riccardo Meneguzzi per le emozioni che ci ha trasmesso con i suoi dipinti – ha dichiarato – un modo di comunicare molto positivo per mezzo della pittura, che va a dare una lettura diversa dell’autismo. Un ringraziamento – ha aggiunto – anche ai genitori di Riccardo, che hanno collaborato all’organizzazione di questa mostra, e all’artista Michele Molin per l’indispensabile collaborazione e supporto per questo importante progetto”. La mostra sarà visitabile gratuitamente fino alle ore 18 di oggi, lunedì 3 aprile.

