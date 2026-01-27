Zverev e Sabalenka in semifinale all’Australian Open, attesa per Alcaraz-De Minaur

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Alexander Zverev accede alla semifinale dell’Australian Open 2026. Il numero 3 del mondo non sbaglia ed elimina la sorpresa del torneo Learner Tien (n.29 Atp): 6-3 6-7(5) 6-1 7-6(3), in tre ore e 10 minuti di gioco il punteggio in favore del tedesco, finalista nella scorsa edizione, che centra la decima semifinale Major della carriera. Nessun break subito e ben 24 ace scagliati da Zverev, anche grazie a una Rod Laver Arena con il tetto chiuso a causa dell’emergenza caldo a Melbourne, con temperature a tratti oltre i 40 gradi. “Tien da fondo campo ha giocato una partita incredibile e sarà un giocatore che rivedremo spesso su questi palcoscenici. L’avevo visto giocare ai tornei Junior, ma è già migliorato tantissimo. Io in battuta ho fatto il mio lavoro, credo di dover migliorare nei primi colpi in uscita dal servizio”, le parole del 28enne di Amburgo, che si giocherà un posto in finale con il vincente della sfida tra il numero uno del mondo Carlos Alcaraz e il padrone di casa Alex de Minaur.

Aryna Sabalenka in grande spolvero nel quarto di finale contro Iva Jovic. La numero uno del mondo batte la statunitense con il punteggio di 6-3 6-0 in un’ora e mezza di gioco. Finalista un anno fa, la bielorussa conquista la quarta semifinale consecutiva (14esima in carriera) in terra Down Under. “Sono felicissima di aver vinto in due set e del livello a cui ho giocato. Sapevo che dovevo entrare in campo e dimostrare il mio livello e la mia classe. Nel secondo set in particolare ho sentito il bisogno di mettere ancora più pressione a Jovic“, le parole di Sabalenka, che affronterà la vincente del match tra Coco Gauff ed Elina Svitolina. La bielorussa diventa la terza giocatrice dal 1988 a raggiungere otto semifinali Major consecutive sul cemento dopo Lindsay Davenport e Martina Hingis. Sabalenka vola in semifinale a Melbourne senza perdere un set da testa di serie numero uno del tabellone: è la terza a riuscirci negli ultimi dieci anni dopo Serena Williams (2016) e Ashleigh Barty (2022).

