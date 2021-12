MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – C’è anche Novak Djokovic nella lista dei partecipanti agli Australian Open, primo Slam del 2022 in programma tra il 17 e il 30 gennaio. A renderlo noto gli organizzatori. La presenza del 34enne campione serbo è stata in dubbio dal momento che Djokovic non ha mai rivelato se si sia o meno vaccinato contro il Covid-19; senza vaccino però, alla luce delle rigide norme adottate in Australia, non potrebbe sbarcare a Melbourne. In Australia non saranno presenti di certo Serena Williams e Roger Federer (entrambi out per infortunio) i cui nomi non appaiono nella entry list che comprende invece, tra gli altri, Rafa Nadal.

Nove gli italiani ammessi nel tabellone di singolare maschile, due invece le azzurre nel torneo femminile. Già certi di un posto nel main draw Matteo Berrettini (numero 7 ATP), Jannik Sinner (n.10), Lorenzo Sonego (n.27), Fabio Fognini (n.37), Lorenzo Musetti (n.59), Gianluca Mager (n.62), Stefano Travaglia (n.78), Marco Cecchinato (n.100) e Andreas Seppi (n.102). Nel singolare femminile, ammesse direttamente nel tabellone principale Camila Giorgi (numero 34 WTA) e Jasmine Paolini.

