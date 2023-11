Aurigemma “Importante prevenzione per contrastare violenza su donne”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo fermamente convinti che la prevenzione debba svolgere un ruolo importante" nel contrasto alla violenza sulle donne: come Consiglio Regionale "portiamo avanti delle iniziative 365 giorni all'anno", ma tutte le istituzioni devono impegnarsi "per fare da raccordo tra tutti gli enti coinvolti". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, a margine del convegno "Noi per Lei" organizzato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "Oggi è un momento per mettere in rete tutti quei settori che hanno una grossa importanza valenza per diffondere la cultura del rispetto - ha aggiunto -. Abbiamo invitato la scuola, il terzo settore, l'università, la magistratura e le forze dell'ordine per diffondere il principio del rispetto del prossimo, di chi ha delle idee diverse dalle nostre: va garantito e tutelato in ogni posto". xi2/vbo/gtr